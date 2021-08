Irpiniatimes.it

Sono 5.923 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore.

23 le vittime.

Attualmente i ricoverati sono 4.239 (40 in più di ieri), di cui 472 nei reparti di terapia intensiva (6 in più di ieri) e 3.767 negli altri reparti (34 in più di ieri).

Sono stati analizzati 69.232 tamponi molecolari e 106.307 test rapidi antigenici.

Nella giornata di sabato i contagi registrati erano stati 7.469 e i morti 45.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (1.350), Toscana (594), Emilia-Romagna (555), Campania (470), Lazio (454).

