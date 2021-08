“La bandiera del Comune di Dalmine è a mezz’asta in segno di solidarietà per il popolo afghano e in particolare delle donne che pagheranno il prezzo più alto per quanto sta accadendo”.

L’annuncio sulla pagina Facebook dell’amministrazione dalminese e del primo cittadino Francesco Bramani che intende esprimere vicinanza al popolo dell’Afghanistan e, specialmente, alle donne di quel Paese che a partire da domenica stanno vivendo l’incubo del ritorno dei talebani, irrispettosi dei diritti umani.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Marcello Arienti scrive “La nostra bandiera, la bandiera italiana lasciata a mezz’asta per solidarietà al popolo afghano. Mi chiedo perché? Voglio dire. La bandiera è un simbolo. Una bandiera sancisce l’inizio e la fine di una gara. … Una bandiera è simbolo per ‘comunicare’. Una bandiera in un momento come questo dovrebbe darti forza, essere visibile e proteggerti, deve essere come un faro e non lasciata invisibile. A tutti i comuni italiani, se vogliamo far vedere che ci siamo, in segno di solidarietà, indossiamo i nostri colori e non teniamoli nascosti a mezz’aria”.

“Iniziativa ammirevole – scrive, invece, Nazzarena Amboni -, mi auguro però che Dalmine possa essere anche d’aiuto concreto qualora ci fossero delle richieste specifiche”.

“Esatto – rimarca Francesco Bertoli -. Speriamo che in caso di azioni necessarie e fattive la solidarietà non sia anch’essa a mezz’asta”.

“Povera gente – scrive Claudia Ghilardi – dobbiamo fare qualcosa. Tutto il mondo si deve unire”. Per Patrizia Perico è un “pensiero costante nella mente. Povero popolo afghano tutto, ma soprattutto alle donne”.

“Domenica è stato uno dei giorni più tristi della mia vita – scrive Aman Ibrahimkhel -, quando ho visto che sono tornati i talebani. È un periodo terribile, comunque grazie mille Comune di Dalmine che avete sentito il dolore degli afghani”.

Come Dalmine, anche Mezzago, Treviso, Vicenza, Cortona e Borgosesia. Diversi i comuni italiani che hanno deciso di mettere la bandiera a mezz’asta per solidarietà con il popolo afghano, e il destino che lo attende dopo la presa di potere da parte dei Talebani, e per esprimere il dolore per le donne afghane, destinate ancora una volta a pagare il prezzo più caro per l’insediamento di un regime che considera la donna null’altro che un bottino di guerra.