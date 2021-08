Di Francesco riparte da dove aveva finito: «Non meritavamo di perdere». Le dichiarazioni del tecnico del Verona

Eusebio Di Francesco ha parlato a DAZN dopo la sconfitta del suo Verona contro il Sassuolo.

«Partiamo innanzitutto dai complimenti ai miei ragazzi per lo spirito, per la mentalità e per i primi trenta minuti dove abbiamo messo in grande difficoltà il Sassuolo creando diverse opportunità senza sfruttarle al meglio. Sapevamo che avremmo potuto concedere qualcosa ad una squadra di grande qualità. Sono stati un pizzico fortunati sul primo gol perché c’è stata una deviazione che ha messo fuori causa un nostro difensore. Avremmo meritato sicuramente di più. Dubito, poi, sulla scelta dell’arbitro di espellere Miguel Veloso perché parte da un piede a martello in precedenza di Đuričić. Questi episodi determinano le partite e questo mi dà fastidio soprattutto dopo aver visto questa squadra lottare e lavorare con grande spirito di sacrificio come ha fatto oggi, che poi è come fa sempre».

