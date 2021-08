Gli orari delle Sante Messe online. A Campobasso Festival del diritto con la lettura dei versi di Dante ad opea dell’attore Corrado Oddi

REGIONE – Domenica 22 agosto 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

Prima di passare agli eventi in presenza, però, come ogni domenica, segnaliamo le Sante Messe da poter seguire in diretta streaming nella giornata del Corpus Domini. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e dalla parrocchia-santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale su https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/.

Nel pomeriggio, alle 16, Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari” . Alle 18 la diretta della Messa in streaming dalla Basilica di Sant’Antonio Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

A Montagano (CB), presso il Salone del Belvedere, alle ore 19.30, si potrà visitare la Mostra di scultura e pittura di Tonino Parente e Mingo Iacovino, dal titolo: “Creta e Pixel a mano libera”.

Dopo il successo delle sue opere-rappresentazioni della città di Napoli negli ultimi anni, Christophe Mourey, con la mostra “Momu, cuore and green”, al Momu Museo delle Arti Contadine di Montenero Val Cocchiara (IS), ha in serbo altre sorprese per il pubblico nell’“indagare” altri luoghi, altre realtà italiane ricche di storia come il Molise. Fino al 31 agosto.

Gli altri eventi

A Civitanova del Sannio avrà luogo il Festival del Diritto dal tema «Letteratura, diritto e diplomazia per lo sviluppo Integrale della persona umana». Nel programma vi sarà anche un omaggio al sommo Poeta Dante nel settimo centenario della sua morte. A sostenere i versi letterari di Dante Alighieri sarà la straordinaria interpretazione dell’attore Corrado Oddi.

Alle ore 21.00, sul palco del teatro all’aperto di San Giovanni, a Campobasso, sarà di scena lo spettacolo “I tempi di Battiato”. Nicholas Ciuferri e Fabio Cinti, amici, musicisti e autori raccontano Battiato, presentato in tutte le sue sfaccettature umane e artistiche.

C’é tempo fino al 15 settembre per presentare le domande di partecipazione alla manifestazione “Campobasso in fiore” 2021.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

23 agosto

Presso il parco “E. De Filippo”, quartiere San Giovanni, alle ore 21.00; di scena Passion live – The next generation, uno spettacolo attuale ed unico, capace di stupire, emozionare e far divertire il pubblico, ma soprattutto di fargli scoprire il desiderio di perdersi nel cuore pulsante di una città senza tempo (Napoli) dove la musica è espressione e parte integrante di una cultura unica al mondo.

Per Campobasso Summer Tour nel pomeriggio, alle ore 18.30 a Piazzetta Palombo si terrà la presentazione dell’ultimo lavoro letterario di Ciuferri, ovvero, “I tempi di Battiato”, mentre la sera, al parco E. De Filippo, alle ore 21.00, ci sarà lo spettacolo musicale “Passione Live – The next generation”.

24 agosto

Il gran finale dell’edizione del Campobasso Summer Festival 2021 verrà affidata a Valerio Lundini che porterà in scena a Campobasso lo spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia”.

La nebbia sale dalla terra nasce della collaborazione fra il cantautore e polistrumentista Paolo Benvegnù; il cantante, melodista e musicista Miro Sassolini; la poetessa e performer Monica Matticoli. Insieme, i tre artisti hanno rivisitato l’ultimo libro di Antonella Presutti realizzando un romanzo in musica, che sarà proposto a Carovilli alle ore 21.

29 agosto

Per la seconda tappa di De GustiTour in cui le cantine Tenimenti Grieco, Campi Valerio e Colle Sereno accompagneranno nuovamente la cicloescursione lungo le strade poco trafficate dell’Alto Molise, luogo ideale per il cicloturismo.

