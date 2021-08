Irpiniatimes.it

Il comune di Gesualdo su Facebook, attraverso un post celebra i festeggiamenti in onore di San Rocco e della Madonna Addolorata, celebrazioni che cadono oggi in virtù del calendario “Gesualdino”

Penultima domenica di Agosto.

Anche quest’anno, a causa della Pandemia, forti restrizioni e difficoltà organizzative non hanno consentito di rinnovare la tradizione civile dei festeggiamenti in onore di San Rocco e della Madonna Addolorata….

Ma per fortuna che c’è la banda musicale che con le sue melodie riaccende i cuori, la fede e la speranza di tornare presto alla normalità.

BUONA GIORNATA DI FESTA

W SAN ROCCO, W LA MADONNA ADDOLORATA.

