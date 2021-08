Tra i tanti affari di calciomercato ci sono anche quelli a parametro zero che possono rivelarsi vincenti, come quello di Klose per la Lazio.

La pagina di 90 minuto, su Instagram, ha realizzato una classifica dei migliori acquisti a parametro zero del secolo corrente.

Tra questi spunta un ex Lazio, si tratta di Miroslav Klose. L’attaccante tedesco arrivato alla Lazio nel 2011, a parametro zero, dal Bayern, si è rivelato un grande acquisto per i biancocelesti al punto da guadagnarsi la nona posizione in questa speciale classifica: al primo posto c’è Messi al Psg, sul podio con lui ci sono Lewandoski (al Bayern) e Pirlo (alla Juventus)

