Madonna, la regina del pop, legata da sempre alle sue origini italiane ha deciso di festeggiare il suo compleanno nei giorni scorsi in Puglia, compiendo un viaggio davvero suggestivo: su un treno storico partendo da Sulmona, in Abruzzo, terra da cui ha origine la sua famiglia, fino a Fasano e poi a Lecce. La pop star non era sola, era accompagnata dai figli, dal fidanzato e diversi collaboratori.

Per l’occasione la Fondazione Fs italiane ha predisposto un treno speciale. Ad organizzare l’evento, che naturalmente rilancia a livello mondiale questo patrimonio storico è stato il bergamasco Luigi Cantamessa di Trescore, direttore della Fondazione Ferrovie dello Stato che ha esaudito a tempo record il desiderio della star americana in visita in Puglia.

Madonna ha viaggiato su un treno storico del 1928 con carrozza centoporte. E non ha mancato di elogiare questa meraviglia con un video pubblicato sui social.