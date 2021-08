Andrea Pinamonti, sempre nel mirino dell’Empoli, sarebbe tornato anche nella mente del Cagliari

Andrea Pinamonti è sempre più in uscita dall’Inter. Le prossime ore saranno decisive per il futuro dell’attaccante classe ’99.

Come riporta Alfredo Pedullà, oltre all’Empoli, sul giovane attaccante nerazzurro è tornato a interessarsi il Cagliari. Il trentino chiede al club toscano ancora 48 ore di tempo per pensare e decidere quale squadra sia la più adatta a lui. Pinamonti è un vecchio pallino del direttore sportivo Capozucca, ma i rapporti tra Inter e Cagliari al momento si sono raffreddati per colpa di Nandez.

