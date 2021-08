Nella sua casa a Termoli aveva un panetto di hashish da 100 grammi, 350 grammi di cocaina, 4.200 euro in contanti, sostanza per il confezionamento, bilancini di precisione e una pressa artigianale di grandi dimensioni necessaria per i panetti. Ma è a San Salvo che la polizia lo ha arrestato con 5 chili e mezzo di hascisc (come riporta il quotidiano Zona Locale).

Un 35enne, di origini campane ma residente a Termoli (F.D.R), è stato fermato lungo la statale 16 a bordo della sua macchina da una pattuglia dell’Anticrimine del Commissariato di Vasto.

Durante il controllo, l’uomo ha palesato nervosismo e i suoi atteggiamenti hanno indotto i poliziotti ad eseguire accertamenti più approfonditi. E infatti la perquisizione ha dato subito esito positivo: nel vano portabagagli, sotto il pianale dove è riposta la ruota di scorta, gli agenti hanno trovato 55 panetti di hascisc da 100 grammi ciascuno.

Il 35enne, con precedenti di polizia, su disposizione della Procura abruzzese, è stato associato al carcere di Vasto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.