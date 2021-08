Un guasto all’impianto frenante di un camper ha provocato il ribaltamento del mezzo. L’incidente stradale è avvenuto nella mattina di domenica 22 agosto, alle 11.30 circa, all’uscita del casello dell’autostrada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, e l’auto veloce della centrale di Bergamo, che hanno aiutato ad estrarre dal camper le persone. Ferite lievemente quattro persone. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il camper e hanno bonificato l’area compromessa per permettere agli altri mezzi di percorrere l’A4 in sicurezza.