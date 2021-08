Pepe Reina si unisce al coro dei biancocelesti che festeggiano per la vittoria contro l’Empoli, e dà appuntamento ai tifosi all’Olimpico

All’indomani della vittoria contro l’Empoli, è tanta la soddisfazione dei calciatori della Lazio come testimoniano i numerosi post Instagram. Ai vari Immobile, Milinkovic, Lazzari e co, si aggiunge anche Pepe Reina, trafitto da Bandinelli per il momentaneo 1-0 empolese.

Queste le parole dello spagnolo sul suo profilo Instagram: «BUONA LA PRIMA! Avanti così. Ci vediamo sabato all’Olimpico»

