Dopo i raduni territoriali di Formia e Montichiari, la Rappresentativa LND Under 20 femminile è pronta per il suo primo storico esordio alla Shalom Women’s Soccer OHB Italia Cup che si giocherà a Pietrelcina (Bn) dal 25 al 29 agosto. Il selezionatore Marco Canestro ha convocato ventuno calciatrici under 20 (quattordici giocatrici classe 2002, quattro 2003, due 2004 e una del 2005) appartenenti ai club della Serie C femminile. Sono in programma quattro sedute di allenamenti il 26 e 27 agosto prima della sfida con le pari età del Pomigliano, squadra di Serie A, in programma sabato 28 alle 15.45 sul campo “Lino Mastronardi” di Pietrelcina. Programma Mercoledì 25 agosto Entro le ore 15.00 raduno presso Villa… Source