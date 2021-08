VASTOGIRARDI – La società del Vastogirardi comunica due operazioni di calciomercato. Di seguito i dettagli relativi ai due rinforzi arrivati in questi giorni.

NICOLA SEMERARO – A rafforzare la difesa del Vastogirardi ecco Nicola Semeraro: difensore possente, classe 2002, viene dal Francavilla in Sinni. Nicola è una giovane promessa: cresciuto nel settore giovanile del Lecce, è stato capitano della Berretti, mentre da gennaio dello scorso anno è stato appunto in forza al Francavilla in Sinni. Qui ha disputato 16 partite ed è stato in grado di emergere per precisione e senso del gioco, segnando anche un gol a Sorrento. Semeraro sarà una grande aggiunta per il comparto difensivo che mister Prosperi sta mettendo in piedi.

LUCA GUADALUPI – Luca, classe ‘96, è un centrocampista dalla grandissima presenza cresciuto nelle giovanili del Lecce. Passa poi al Bari ed esordisce in Lega Pro con il Martina Franca, poi sempre in C con le maglie di Fondi e Taranto. In serie D vanta più di 100 presenze con le maglie del Gravina, Molfetta e Agnone, mentre negli ultimi 3 anni ha militato con il Flaminia calcio. Un’altra grande aggiunta alla rosa di mister Prosperi per una stagione che si preannuncia già scoppiettante.

