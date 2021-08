Un’Atalanta bella a metà supera di misura 2-1 il Torino nei minuti di recupero. Una perla di Muriel e la rete a tempo quasi scaduto del bomber del vivaio Piccoli bastano per piegare le resistenze dei granata.

La prima trasferta della stagione all’Olimpico Grande Torino parte su buoni ritmi, le squadre si confrontano a viso aperto senza risparmiarsi e lo spettacolo non manca.

Lo squillo più forte della prima frazione porta la firma del duo Ilicic-Muriel.

Lo sloveno lancia in campo aperto il colombiano, da posizione defilata sulla destra si porta la sfera sul mancino e scarica un bolide che si insacca sotto la traversa. Nonostante il vantaggio l’Atalanta non riesce a esprimersi con fluidità e brillantezza, almeno fino a quando non salgono in cattedra i fantasisti.

Il Torino si vede poco dalle parti di Musso, come allo scadere dei primi quarantacinque minuti quando Pessina deve compiere un salvataggio sul colpo di testa a botta sicura di Bremer a portiere battuto. Anche Ola Aina fa tremare le certezze della Dea, ma il numero uno nerazzurro non ci sta e in tuffo respinge al mittente il tentativo di pareggio.

Nella ripresa l’Atalanta esce dagli spogliatoi addormentata ed è costretta a difendersi. Gasperini capisce che deve cambiare qualcosa e chiama in causa Lammers e Miranchuk per risolvere i problemi. Il russo non entra praticamente mai in partita mentre l’attaccante olandese prova subito a incidere.

Le percussioni in velocità di Singo creano pericoli alla retroguardia bergamasca e danno il segnale che non bisogna distrarsi contro questo Torino.

La svolta arriva con l’ingresso di Belotti: il bomber bergamasco poco dopo la mezz’ora prova il tiro dalla distanza e una deviazione sfortunata di Maehle scavalca Musso. Il pareggio è una doccia gelata per i ragazzi del tecnico di Grugliasco.

Dalla panchina si alza anche il match winner dell’incontro Roberto Piccoli che nei minuti di recupero si fa trovare pronto sull’assist di Pasalic. Il tap in vincente da pochi metri regala all’Atalanta la prima vittoria stagionale.