Per la prima serata in tv, domenica 22 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Ricchi di fantasia”.

Il carpentiere Sergio (Sergio Castellitto) e l’ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti, innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni per le loro ristrettezze economiche. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto alla lotteria tre milioni di euro. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro cari. Quando Sergio e Sabrina scoprono che la vincita non esiste possono solo tenere in piedi la recita trascinando le proprie famiglie in un viaggio dalla periferia romana alla Puglia. Ma le bugie, si sa, hanno le gambe corte e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Nome in codice: Bear”: un bombardiere russo scompare mentre vola nello spazio della difesa aerea americana. Callen e Sam sono incaricati di rintracciarlo lungo – la costa della California e mettere al sicuro le armi e le informazioni a bordo prima che i russi distruggano l’aereo…

RaiTre alle 20 trasmetterà la partita di pallavolo femminile fra Italia e Ungheria, valida per i campionati europei 2021. A cura di Rai Sport Zara (CRO). Seconda giornata – gruppo C Telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. A seguire, alle 21.45 “Kilimangiaro”, condotto da Camila Raznovich.

Spazio al calcio su Rete4 alle 21.45 con l’inizio della nuova edizione di “Pressing”. Il programma, condotto da Massimo Callegari e Monica Bertini, propone highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

Su Canale5 alle 21.25 andrà in onda la fiction “Grand Hotel – Intrighi e passioni”

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Din Don – Una parrocchia in due”; su Rai4 alle 21.20 “Flatliners Linea mortale”; su La5 alle 21.05 “Un’estate perfetta”; su Iris alle 20.55 “Argo”; e su Italia2 alle 21.10 “Shameless”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi – Animals with cameras”, produzione BBC sul mondo dal punto di vista degli animali.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.30 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; e su Mediaset Extra alle 21.10 “Tu si que vales”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.