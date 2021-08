Scambio Nandez-Lammers: nuovi dettagli sull’operazione con l’Atalanta. I rossoblù pretendono l’obbligo di riscatto

La Gazzetta dello Sport fornisce nuovi dettagli sullo scambio di prestiti Nandez-Lammers tra Cagliari e Atalanta. L’idea sarebbe partita dalla Dea che cerca un centrocampista in grado di giocare sia in mezzo sia sulla fascia. Lammers potrebbe tornare utile a Semplici in caso di effettiva uscita di Simeone.

Tuttavia il Cagliari vuole garanzie economiche per Nandez: cioè obbligo di riscatto fissato a 25 milioni.

L’articolo Scambio Nandez-Lammers: nuovi dettagli sull’operazione con l’Atalanta proviene da Cagliari News 24.