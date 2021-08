Il primo sabato di Serie A dimostra che l’Inter è sempre sul pezzo, vincono anche la Lazio di Sarri e l’Atalanta di Gasp

Ah quanto ci erano mancati i sabati sera di Serie A. Vivi e frizzanti sin dal principio e con l’Inter che, da vera e indiscussa campione d’Italia in carica, ha immediatamente inoltrato un messaggio alle rivali nella corsa Scudetto.

Spazzato via lo scetticismo di un’estate turbolenta sul fronte mercato e non solo, vedi anche l’allontanamento di Oriali che ha scatenato la pronta replica dei tifosi. Popolo nerazzurro che però non ha fatto mancare il proprio sostegno ai ragazzi di Simone Inzaghi, osannato al pari di vecchi e nuovi eroi.

L’articolo Serie A, Inter come prima più di prima. Sarri e Gasp sorrisi diversi proviene da Lazio News 24.