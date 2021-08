Riparte il campionato e ritorna la Roma nel suo stadio per una gara ufficiale, trascinata dai suoi tifosi. Finalmente. Mourinho ha sottolineato in conferenza stampa quanto sia importante la presenza dei supporter, chiedendo al popolo giallorosso non solo di sostenere la squadra, ma di “giocare” la partita con i calciatori. Il tifo può essere l’arma in più, unito al temperamento dello Special One e alla qualità della rosa questa Roma può pensare in grande. Source