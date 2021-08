La Roma calcio femminile annuncia l'operazione in entrata: dal Sassuolo in prestito arriva la centrocampista, classe 2001, Giada Novelli. IL COMUNICATO Conclusa dal direttore Giulio Casaroli un’altra importante operazione in entrata. Arriva in prestito dal Sassuolo Giada Novelli. La Roma calcio femminile ringrazia la società emiliana ed il procuratore Garagozzo per la disponibilità mostrata. Nata a Castelnovo ne’ Monti il 9 gennaio 2001 Giada si definisce centrocampista difensiva a cui piace però fare gioco (più un mediano), le piace però anche occupare la posizione laterale del centrocampo! I giocatori a cui si è sempre ispirata nel maschile sono Xavi Hernandez e Andrea Pirlo. Nel calcio… Source