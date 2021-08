Gianfranco Teotino ha detto la sua dopo la prima della Lazio di Maurizio Sarri, vittoriosa sul campo dell’Empoli

Gianfranco Teotino ha detto la sua dopo la prima della Lazio di Maurizio Sarri, vittoriosa sul campo dell’Empoli. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di 90° minuto, in onda su Rai Sport.

SARRI – «Il lavoro di Sarri si vede già. La Lazio è diversa da quella dell’anno scorso. La squadra biancoceleste gioca un calcio assolutamente diverso e che può diventare piacevole. Vedremo ora con l’andare avanti del campionato come evolverà».

LAZZARI – «Ho visto una cosa che può diventare importante per la Nazionale. <Infatti Lazzari che può fare il terzino di una difesa a quattro. Tra l’altro lo può fare bene, anzi avendo ancora campo davanti e la possibilità di fare sovrapposizioni con le ali può essere ancora più pericoloso per le squadre avversarie. Credo che potrà essere un grande rinforzo per Mancini grazie al lavoro di Sarri».

L’articolo Teotino: «Nella Lazio già si vede la mano di Sarri. E su Lazzari…» proviene da Lazio News 24.