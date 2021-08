Iniziativa della Parrocchia Santa Teresa del Gesù in località Giovino a Catanzaro guidata dal parroco Ivan Rauti il prossimo 29 agosto.

All’aurora è in programma un pellegrinaggio alla Madonna della pineta. “Pregheremo il Santo Rosario in cammino sulla spiaggia – si legge sul manifesto di presentazione – e all’arrivo celebreremo la Santa Messa al sorgere del sole. Ricorderemo tutti coloro che hanno perso la vita in mare svolgendo il proprio lavoro, inseguendo una passione o fuggendo alla ricerca di una speranza per il futuro”.

Appuntamento alle 5.15 dalla spiaggia libera dopo il lido Valentino.