Era presenti anche i soci del Lions Club di Campobasso al centro vaccinale dell’ospedale Cardarelli: sono scesi ‘in campo’ ieri, 22 agosto, per coadiuvare il personale sanitario impegnato a gestire il massiccio afflusso di personale che si è recata nel nosocomio per ricevere la prima dose di vaccino. Circa 800 persone, stando alle stime del Lions Club, hanno ricevuto l’iniezione di Pfizer nella giornata organizzata dall’Azienda sanitaria regionale con il patrocinio di Regione Molise, Lions Club Campobasso, Rotary Club Campobasso, Avis Campobasso e Protezione Civile.

E oggi, nel day after dell’open day, il Lions Club traccia un bilancio dell’iniziativa ‘VacciniAMOci’, nella quale bastava recarsi senza prenotazione al centro vaccinale di contrada Tappino per ricevere la prima dose.

“Tra i volontari, anche i Lions Club Campobasso, che saranno ancora in campo, insieme agli amici del Rotary, dell’Avis e Protezione Civile, il prossimo 11 settembre”, riferiscono in una nota stampa dal Lions. “Diversi i soci del Lions Club Campobasso, che hanno coadiuvato gli addetti ai lavori durante una giornata che ha visto circa 800 persone recarsi al ‘Cardarelli’ per la somministrazione della prima dose del vaccino anti-Covid”.

“La cooperazione tra associazioni – il commento del presidente del Lions Club Campobasso, Stefano Maggiani – determinerà un proficuo anno d’impegno sinergico all’insegna del Servizio e della Solidarietà”.