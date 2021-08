Irpiniatimes.it

L’ASD Bellizzi Irpino 2019 comunica l’ingaggio del calciatore Carmine Biondi, portiere classe 2001, per la stagione sportiva 2021-22.

Le prime dichiarazioni da giocatore del Bellizzi Irpino: “Il progetto sui giovani del Bellizzi è molto importante. Il Presidente e lo staff tecnico mi hanno attirato fin da subito. Lavoreremo con serenità insieme agli altri portieri in rosa. Speriamo di fare un buon campionato. Ho una grande voglia di tornare in campo dopo lo stop forzato”

