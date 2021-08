Irpiniatimes.it

(di Sa.Gi) Archiaviata la partita amichevole, contro il Sorrento, di mister Renato Cioffi in casa Avellino si pensa al Campobasso. I lupi rientreranno domani in campo per gli allenamenti, nel match di esordio in campionato, domenica contro i molisani non ci saranno tre pedine importantissime: Dossena, Aloi e Maniero, tutti squalificati.

Nel frattempo, continuano le operazioni di mercato in casa biancoverde.

La fumata bianca per Claudiu Micovschi è in arrivo, oggi il calciatore tornerà all’ombra del Partenio e andrà a rinforzare la batteria offensiva dei lupi. Braglia attende il rumeno, per provare nuove soluzioni offensive.

