Allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, si affrontano Pro Sesto e Juventus Under23, gara valevole per il primo turno di Coppa Italia Serie C. Dopo un minuto i padroni di casa sono già in vantaggio, De Winter e Barbieri non si intendono su una palla alta e lasciano campo libero a Grandi che si invola sulla fascia e batte con un preciso diagonale Israel Wibmer. Avvio shock per i bianconeri che al 17' subiscono il raddoppio con Marchesi che di testa realizza il doppio vantaggio per la Pro Sesto. Finalmente alla mezz'ora si vedono anche gli ospiti con il sinistro di Miretti che si stampa sul palo. Il goal bianconero arriva pochi minuti dopo con Sersanti