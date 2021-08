Non finiscono i problemi per Dazn, disservizi anche durante Sampdoria Milan: l’audio arriva prima delle immagini

Ancora disservizi. Dopo le polemiche di questi giorni per i problemi di visione delle partite, non finiscono i guai per Dazn.

Anche nel match di questa sera tra Milan e Sampdoria le cose non sono andate meglio. Tantissimi utenti hanno infatti fatto luce sull’ennesimo problema della piattaforma: la voce dei telecronisti arriva prima delle immagini sullo schermo. Questione di un paio di secondi che però non permettono di vedere la gara in modo ottimale

