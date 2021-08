CAMPOBASSO – Il “Lercio alive Show” ha riempito di risate la seconda serata del Campobasso Summer Festival che si è svolta domenica sera al parco “E. De Filippo” del quartiere San Giovanni. Del resto, con Lercio.it e con i suoi redattori, si può dire che il divertimento fosse assicurato e la conferma è giunta proprio dalle risate del pubblico e dal coinvolgimento diretto che si è creato tra i protagonisti e le tante persone che non si sono volute lasciare sfuggire l’occasione di tornare a ridere insieme, dopo tantissimo tempo, sotto un cielo spettacolare e nel bellissimo parco del quartiere San Giovanni.

Martedì 24 agosto, il gran finale di questa partecipata seconda edizione del Campobasso Summer Festival è affidato a Valerio Lundini che con il suo spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia” ha già praticamente fatto registrare il sold out.

Lundini è una delle voci più originali della comicità italiana e sin dal primo giorno di prevendita si è scatenata la corsa per accaparrarsi un posto per vederlo in scena a Campobasso. Come tutti gli spettacoli del Summer Festival, anche per quello di Lundini di martedì 24 agosto al Parco “E. De Filippo”, l’inizio è previsto per le ore 21.00.

Si ricorda che per poter partecipare agli spettacoli del Campobasso Summer Festival è obbligatorio esibire il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica.

I biglietti del Campobasso Summer Festival sono acquistabili attraverso la piattaforma: http://www.amtm.it/agostoincitta.

Il ricavato degli spettacoli delle quattro serate del Campobasso Summer Festival, sarà utilizzato per scopi e progetti che verranno individuati con il contributo delle commissioni consiliari e del Consiglio del Comune di Campobasso.

L’articolo La satira di Lercio alive Show a Campobasso: ecco come è andata proviene da Molise News 24.