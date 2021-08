SASSARI. Una cena fra amici a Li Buttangari nella campagna tra Sassari e Sorso è sfociata in una lite dove il padrone di casa è stato preso a martellate in testa da un commensale che gli ha fratturato l’osso della nuca. L’aggressore a sua volta è stato assalito con una falce da un terzo uomo che si trovava in un’altra stanza e sarebbe intervenuto in difesa del compagno a terra. L’uomo ferito alla testa è stato operato e pur non correndo pericolo di vita le sue condizioni restano serie. Il suo aggressore è indagato per tentato omicidio mentre l’amico che lo ha ferito con la falce è accusato di lesioni gravi. La vicenda deve essere chiarita ancora su diversi aspetti, indagini della squadra mobile di Sassari.

