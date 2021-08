Mercato professionisti in pillole, 22 agosto SERIE A Correa – Inter 60% – Trattativa in corso, esito incerto. Di certo con Lotito il muro contro muro difficilmente porta risultati, ma l'Inter ci prpverà fino in fondo SERIE B Korovesis-PIsa 50% – Pista greca per la fascia sinistra. Nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa di più SERIE C Cigarini -Reggiana 80% – Il Padova ci ha provato, la Reggiana l'ha spuntata. Troppo forte il richiamo di Reggio per l'ex centrocampista del Crotone. Source