A distanza di un mese dal bronzo europeo conquistato a Tallinn, Alessandra Iezzi è tornata a scalare un podio internazionale.

La 19enne di Treviglio si è infatti messa in luce durante l’ultima giornata dei Mondiali Under 20 di atletica leggera conducendo l’Italia al terzo posto nella staffetta 4×400 metri.

Reduce dal sesto posto nella 4×400 metri mista e dall’eliminazione in semifinale nei 200, la portacolori della Bracco Atletica ha infatti condotto il quartetto tricolore alla prima medaglia in questa specialità.

Schierata in prima frazione, l’allieva di Paolo Brambilla ha infatti lanciato al meglio la romana Federica Pansini consentendo alle azzurre di transitare sul traguardo di Nairobi alle spalle soltanto di Giamaica e Nigeria.

La costanza mostrata dalla giovane laziale e dalla marchigiana Angelica Ghergo ha permesso alla bresciana Alexandra Almici di gestire senza problemi il vantaggio accumulato terminando la prova iridata in 3’37”18.

“Ci siamo dette che non avevamo niente da perdere. Andiamo senza paura e… non succede, ma se succede! Ed è successo un’altra volta dopo Tallinn – ha sottolineato la velocista orobica nel dopo-gara -. Siamo al settimo cielo. Abbiamo capito da subito che ce la potevamo fare, ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo dato tutte il 100% e sono troppo felice di me stessa e delle mie compagne”.

Al termine di una stagione particolarmente intensa, Alessandra Iezzi potrà finalmente godersi i propri successi con la consapevolezza di aver riscritto la storia dell’atletica italiana e di rappresentare il futuro del movimento orobico.