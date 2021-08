CAMPOBASSO – Si è conclusa nella mattinata del 23 agosto, nella sede dell’Ufficio Scolastico Regionale a Campobasso, la procedura di assunzione di 4 nuovi Dirigenti scolastici (due provenienti dalla Campania, uno dalla Puglia e uno dal Molise, di età compresa tra i 41 e i 53 anni) individuati dal Ministero dell’Istruzione e assegnati al Molise per l’anno scolastico 2021/2022.

I neo Dirigenti hanno firmato l’incarico alla presenza del Direttore dell’USR Molise, Anna Paola Sabatini. In tutta Italia sono stati assunti, per l’anno scolastico 2021/2022, 450 Dirigenti scolastici, di cui 387 vincitori del concorso del 2017, nove provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2011 e 54 trattenuti in servizio ai sensi della legge 208/2015.

Di seguito i nominativi dei Dirigenti scolastici assegnati al Molise e la loro scuola di destinazione a partire dal prossimo anno scolastico.

Francesco Delzio – Istituto Comprensivo “Iovine” di Campobasso

Valeria Ferra – CPIA (Centro provinciale istruzione adulti) Campobasso

Giuseppe Natilli – Istituto Comprensivo “Petrone” di Campobasso

Eleonigia Perone – Istituto Omnicomprensivo del Fortore di Riccia – Sant’Elia a Pianisi

L’articolo Quattro nuovi Dirigenti scolastici per le scuole del Molise 2021/2022 proviene da Molise News 24.