Irpiniatimes.it

L’aria fresca di settembre, la pace della campagna, il profumo dei limoni, l’emozione del teatro.

Questo è quello che troverete ai “Giardini di Marzano” una Rassegna teatrale che si terrà a Marzano di Nola, presso i giardini di #𝚌𝚊𝚜𝚊 𝚖𝚊𝚛𝚣𝚊𝚗𝚘, abitazione che ospiterà quattro spettacoli che affondano le loro radici nel territorio e nella tradizione.

Rassegna che porta il patrocinio del Comune di Marzano di Nola e la collaborazione di Vernicefresca Teatro.

𝐆𝐋𝐈 𝐀𝐏𝐏𝐔𝐍𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈:

𝟏𝟐 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 “𝐔𝐧 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐨 𝐫𝐢𝐚𝐝𝐚𝐭𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐞 𝐌𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢” – Libero riadattamento di “Mistero Buffo” di Dario Fo. Tre storie che richiamano la lotta contro l’abuso di potere e contro chi se ne fa portavoce ma soprattutto storie che servono a risvegliare le coscienze e gli animi della gente. Con Nicola Mariconda.

𝟏𝟗 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 “𝐋𝐚 𝐌𝐚𝐭𝐚𝐬𝐬𝐚” – Libero riadattamento di “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo. Un uomo e una donna legati da un filo rosso che si perde tra le miriadi di parole dette e non dette. Un uomo e una donna che cercano di sbrogliare una matassa fatta di parole ed emozioni. Con Nicola Mariconda e Rossella Massari. Regia Massimiliano Foà.

𝟐𝟔 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 è 𝐥𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐢 “𝐀𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐨𝐝” – racconti di terre a noi care che catturano il pubblico con colori, suoni e lo coinvolgono in un turbinio creativo. Cunti che si ispirano a quelli di Giambattista Basile e che ritroviamo ancora oggi. Da un’idea di Gaetano Battista con Nicola Mariconda, Rossella Massari, Gaetano Battista.

𝟑 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 “𝐏𝐨𝐞𝐬𝐢𝐞” – emozioni che si son trasformate in stati d’animo. Stati d’animo che mutano in pensieri e pensieri che si tramutano in parole. Parole che trafiggono il cuore e ci conducono lontano, nell’immaginazione. Regia di Francesco Nappi con Rossella Massari, Arianna Ricciardi, Nicola Mariconda e Francesco Nappi.

Tutto questo in un ambiente accogliente, all’ombra di alberi di limoni, accanto ai profumi dell’orto e sotto il cielo di Marzano di Nola dove si potranno degustare prodotti tipici locali. E tra un bicchiere di vino “locale” e un pezzo di formaggio “casereccio”, riusciremo ancora ad emozionarci e a far rivivere la magia del teatro.

Gli spettacoli si terranno all’aperto presso #CasaMarzano:

𝐕𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐒.𝐒.𝐃𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐛𝐛𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐳𝐚 𝟏𝟕, 𝐌𝐚𝐫𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐍𝐨𝐥𝐚 (𝐀𝐕)

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖: 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐢𝐭𝐢𝐯𝐨

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨

𝐏𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 –>𝐏𝐎𝐒𝐓𝐈 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐀𝐓𝐈

GreenPass obbligatorio –> Per maggiori informazioni contattaci al 351 1900787

L’articolo Rassegna Teatrale “I Giardini di Marzano” a Marzano di Nola: gli appuntamenti proviene da irpiniatimes.