Riccardo Cucchi ha parlato a Lazio Style Radio, tra i vari argomenti trattati anche quello del trasferimento di Pedro alla Lazio

Riccardo Cucchi, intervenuto a Lazio Style Radio, ha commentato l’acquisto di Pedro, passato dalla Roma alla Lazio:

«Ricordo il grande scalpore nel 73 del passaggio di Petrelli dalla Roma alla Lazio. Anche in quel caso ci fu clamore ma poi fu fondamentale per lo scudetto del 74. Per me è normale il trasferimento di Pedro che è un calciatore che stimo da sempre. Mi ha sempre rubato gli occhi, certo dopo la stagione con la Roma era un pò un’incognita ma mi ha stupito: giocatore tecnico e intelligente, amato e stimato da Sarri. Sono felice del suo arrivo e sono sicuro che possa fare molto bene».

