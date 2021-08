Sono stati oltre trecento gli spettatori saliti sabato pomeriggio a Piè della Costa, in Val Visdende, per assistere allo straordinario concerto jazz del Trio Borzacchiello-Carnovale-Fioravanti che si è esibito sul Palco Vaia, interamente realizzato con il legno ricavato dagli schianti della tempesta Vaia.

Le armonie di temi jazz standard come Someday my prince will come e Body & soul – interpretate da Silvano Borzacchiello, comeliano di nascita e percussionista di fama internazionale, insieme a due amici virtuosi del calibro di Riccardo Fioravanti al basso e Dario Carnovale al pianoforte – hanno dato una chiave di lettura ancora diversa all’ambiente della Val Visdende, in una cornice unica ai piedi del Peralba.

Un grande successo quindi per il primo concerto ufficiale sul Palco Vaia, dopo l’inaugurazione ufficiale di sabato 7 agosto, a conferma della validità dell’intuizione del collettivo di professionisti Società Cooperativa Lassù e della Regola di Casada, proprietaria dell’area su cui sorge il Palco: «La domanda di cultura è immensa, – sottolinea infatti la presidente di Lassù, Daniela Zambelli – e la qualità e unicità del Palco e dello scenario che lo accoglie richiamano e richiameranno ancora contenuti e offerte sempre crescenti in qualità di spettacoli ed artisti; un tam tam musicale, culturale ed economico che si tradurrà in economia e sviluppo per il Comelico e per il Cadore».

L’articolo Ripercussioni Armoniche. Oltre 300 spettatori per il primo concerto sul “Palco Vaia” proviene da Bellunopress – Dolomiti.