Ardesio. Ventidue film in concorso selezionati su 60 tra corti e lungometraggi giunti da 60 Paesi saranno i protagonisti della seconda edizione di Sacrae Scenae, il Festival Cinematografico Internazionale dedicato alle devozioni popolari che si svolgerà il 27, 28 e 29 agosto ad Ardesio.

L’evento è organizzata da Vivi Ardesio con la direzione artistica dell’Associazione Cinema e Arte e con promotori Comune di Ardesio, Parrocchia e Pro Loco.

Le proiezioni dei film saranno a ingresso gratuito con esibizione del green pass e documento d’identità, oltre alla prova della temperatura e uso mascherina. Per partecipare alle proiezioni è necessario prenotarsi sul sito www.sacraescenae.it. I dettagli della seconda edizione sono stati presentati nella mattina di lunedì 23 agosto in conferenza stampa ad Ardesio, nella sala consiliare del Comune.

“Sono orgoglioso di presentare questa seconda edizione- ha detto il presidente del Festival Fabrizio Zucchelli che ha ricordato la genesi di Sacrae Scenae, i promotori e

illustrato il programma e le novità del Festival oltre agli obiettivi futuri – Attraverso festival vogliamo valorizzare l’identità religiosa del nostro territorio e confrontarci con i riti e le tradizioni di altre comunità sparse nel mondo”.

“Sacre Scenae è nata dall’intuizione geniale di Fabrizio Zucchelli e dal continuo impegno della comunità a valorizzare il nostro Santuario, che è anche uno degli obiettivi di questo nostro evento – ha detto il presidente di Vivi Ardesio Simone Bonetti che ha ringraziato tutti i sostenitori e partner pubblici e privati che hanno creduto nell’iniziativa – Il festival vuole essere anche un’occasione per interrogarci e riflettere su temi importanti, attraverso il cinema”.

A distanza sono giunti anche i saluti del Presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli: “La Provincia sostiene e appoggia con convinzione questa iniziativa che punta sulla bellezza della devozione religiosa e sull’incontro tra tradizioni e forme differenti in cui i popoli esprimono la propria religiosità – le parole del presidente Gafforelli che ha ricordato anche il successo della prima edizione del 2020 “importante e significativa non soltanto per i suoi contenuti ma anche per il suo forte valore simbolico, essendo uno dei pochissimi eventi culturali dal vivo ad aver avuto luogo lo scorso anno”.

“La nostra amministrazione è orgogliosa di questo evento – ha detto Antonio Delbono, assessore alle associazioni del Comune di Ardesio, ricordando l’impegno e l’intraprendenza delle associazioni ardesiane, nonostante il periodo – ringraziamo Vivi Ardesio e il Comitato del Festival per aver creduto in questa manifestazione che sembrava un’utopia realizzare in tempo di pandemia”.

Le devozioni popolari saranno al centro dei 22 film del Festival: corti-medio e lungometraggi selezionati tra le oltre 60 candidature provenienti dall’Italia e da 16 nazioni del Mondo, e che saranno proiettati nel Cineteatro dell’Oratorio durante la tre giorni. I film in concorso, per circa 9 ore di proiezioni, provengono da Italia, Albania, Canada, Giordania, Messico, Montenegro, Portogallo, e Spagna, il più lungo ha una durata di 71 minuti mentre il più breve è un corto italiano di solo 1’28’’.

“Sono due le novità interessanti tra le proiezioni di questa seconda edizione: la presentazione in anteprima nazionale di una serie dedicata ad un noto cammino italiano “Cammino di San Francesco” per la regia di Enrico Guidi. E la proiezione di un film fuori concorso che chiuderà le proiezioni di sabato (alle 22.15) “Dio è donna e si chiama Petrunya” di Teona Strugar Mitevska”- ha spiegato il direttore artistico del Festival Roberto Gualdi, presidente dell’Associazione Cinema e Arte – il film, che ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, è tratto da una storia vera, attualissima, che vede una donna protagonista in un mondo maschilista. Questo festival, che vede per un weekend Ardesio capitale del cinema mondiale dedicato alla devozione popolare, è un’occasione per far riflettere e ci invita, attraverso queste opere, a porci delle domande su cosa è per noi la devozione”.

La serie dedicata al Cammino di San Francesco è divisa in quattro puntate che saranno proiettate nei quattro momenti del festival (venerdì sera, sabato pomeriggio e sera e domenica pomeriggio). Tra i film vi sarà anche un’opera che racconta un rito religioso della terra bergamasca, e più precisamente della Val di Scalve, dalla forte valenza comunitaria e sociale: “Le Quarantore di Azzone” di Davide Bassanesi (25’).

“Nostro obiettivo è proprio quello di avere, ogni anno, almeno un film che racconti della devozione della nostra terra”, ha precisato Zucchelli La prima edizione, svoltasi a fine agosto 2020, è stata un successo e ha decretato vincitore assoluto il film “Lo sguardo di Rosa” di Fabio Segatori, che si è aggiudicato il “Campanile d’oro”, una riproduzione del campanile del Santuario di Ardesio. Anche per il 2021 saranno premiati il vincitore assoluto (che riceverà il Campanile d’Oro)e tre menzioni d’onore (Campanili d’Argento) assegnate dalla Giuria del Festival presieduta da Nicola Bionda, oltre al premio della Giuria Popolare presieduta da Umberto Zanoletti.

“Queste iniziative sono importanti per consolidare il rapporto tra le comunità e la nostra Banca che nasce sul territorio ed è radicata in queste comunità- ha detto Duillio Baggi, presidente di BCC Bergamo, partner istituzionale dell’evento il cui logo sarà presente anche alla base dei Campanili -. Sostenere iniziative belle e di valore come Sacrae Scenae è per noi importante perché contribuisce a far conoscere e valorizzare i territori, e le sue tradizioni sacre, dando anche nuovo impulso al rilancio degli stessi”.

Il festival inaugurerà venerdì 27 agosto alle 20.30 nel cineteatro dell’Oratorio di Ardesio, e si concluderà con le premiazioni domenica 29, sempre nel Cineteatro. Le proiezioni, a ingresso libero e su prenotazione, prenderanno il via venerdì sera e proseguiranno durante tutto il weekend.

Tra le novità di questa edizione il concorso per i social media “Ardesio Svelato” che premia il migliore reel (durata max 60 secondi) dedicato ad Ardesio e le sue bellezze storico artistiche e naturalistiche. Il video più bello sarà premiato nell’ultima serata di Sacrae Scenae.

Numerosi gli appuntamenti in programma: il concerto in quota al Rifugio Alpe Corte (sabato ore 12) con l’esibizione del Quintetto fiati Orobie, gli spettacoli della Compagnia delle Chiavi (venerdì “O Signur d’i Puarèc!” e domenica “Jet d’Eau”), la visita guidata gratuita “Alla Scoperta del miracolo di Ardesio” (domenica ore 14.30), la mostra di immagini sacre “Immaginette contemporanee” con opere dell’artista milanese Nadia Nespoli, curata da Margherita Zanoletti. L’esposizione di Nadia Nespoli è una mostra realizzata ad hoc per Sacrae Scenae 2021 e per la Madonna di Ardesio, allestita nella casa del pellegrino (inaugurazione sabato ore 11). La tre giorni si concluderà domenica 29 alle 19.30 con l’aperitivo in musica in oratorio e il concerto dei Take it voices.

Tra gli obiettivi del Festival Vivi Ardesio ha confermato la volontà di valorizzare il Santuario della Madonna delle Grazie di Ardesio, già sede di cammini e pellegrinaggi in devozione alla Madonna, attraverso un evento culturale che contribuirà a registrare e far conoscere le iniziative popolari legate alle devozioni. Non secondaria sarà la creazione di una Cineteca ad Ardesio che, allestita nel Museo Meta, gestirà tutte le opere giunte al Concorso. La Cineteca, realizzata in collaborazione con l’Università

di Bergamo e con l’ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Bergamo, potrà essere anche anche punto di partenza per un centro studi sulla religiosità popolare che coinvolgerà l’Università.

Info e prenotazioni su: sacraescenae.it

PROGRAMMA DEL FESTIVAL



Venerdì

19.30 Accoglienza e rinfresco in Oratorio

20.30 Inaugurazione e saluti istituzionali

21.00 Spettacolo Compagnia delle Chiavi “O Signur d’i puarèc’!” al Cineteatro

21.30/24.00 Proiezioni di corto e lungometraggi presentati a concorso

Sabato

12.00 Concerto “Quintetto Fiati Orobie” presso il Rifugio Alpe Corte

11.00 Inaugurazione mostra “Immaginette Contemporanee” di Nadia Nespoli*

16.00/18.00 e 20.30/23.00 Proiezioni di corto e lungometraggi presentati a concorso

Domenica

10.30 Santa Messa

14.30 Visita Guidata al Santuario della Madonna delle Grazie di Ardesio

15.30/18.00 Proiezioni di corto e lungometraggi presentati a concorso

18.00 Spettacolo Compagnia delle Chiavi “Jet d’Eau”presso il Cineteatro

18.30 Premiazioni dei registi vincitori del concorso

19.30 Chiusura festival – Aperitivo con concerto del gruppo “Take it Voices”

*Orari apertura Mostra” Immaginette Contemporanee”

Venerdì: dalle 14 alle 19

Sabato e Domenica: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19

Casa del Pellegrino (ingresso dal sagrato del Santuario, 2° piano)