Pronti, via e l'Inter incanta con 90 minuti davvero spettacolari. Da Lukaku a Dzeko non sembra essere cambiato nulla nei campioni d'Italia e, anzi, il gioco offensivo sembra persino migliorato. Certo, non può bastare una partita per sentenziare, ma l'impressione è che i nerazzurri ci abbiano visto giusto andando a bussare alle porte della Roma per acquistare un quasi trentaseienne che però qualcosa da dare ce l'ha ancora. E l'ha dimostrato. A proposito di Roma. C'era grande curiosità per l'esordio di José Mourinho sulla panchina giallorossa e lo Special One ha cominciato col botto. Subito in campo Abraham, due assist e una traversa, tanto per chiarire che l'investimento più oneroso dell'estate italiana da 40… Source