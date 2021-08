Hellas Verona FC informa che i biglietti per Hellas Verona-Inter, 2a giornata della Serie A TIM 2021/22, in programma venerdì 27 agosto (ore 20.45) allo stadio ‘Bentegodi’, saranno disponibili nei punti vendita Vivaticket da lunedì 23 agosto. Si ricorda che la normativa vigente impone l’obbligo di esibire la certificazione 'Green Pass' riportante il QR-Code, necessario per la verifica al momento dell’ingresso. Source