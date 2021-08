Mancano ormai pochi giorni all’inizio del “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi”: un mese dedicato alle eccellenze enogastronomiche di Scanzorosciate, durante il quale sarà possibile vivere in sicurezza le cantine e le aziende agricole, assaporare i pregiati vini del territorio, primo fra tutti il rinomato Moscato di Scanzo, oltre che gustare le proposte a km0 di ristoranti, agriturismi, pasticcerie e gelaterie locali.

Anche quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria non si terrà la tradizionale Festa del Moscato di Scanzo, ma al suo posto una nuova e implementata edizione del “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi”.

Dopo il successo dello scorso anno, la Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi ha messo a punto un ricco calendario in collaborazione con i suoi 33 associati, con tantissime iniziative all’insegna della scoperta del patrimonio enogastronomico, naturale e artistico di Scanzorosciate.

SAPORI

I produttori di Scanzorosciate apriranno le porte delle loro cantine e aziende agricole per accompagnarvi lungo un viaggio alla scoperta dei sapori d’eccellenza del territorio: Moscato di Scanzo, vini del territorio, birre artigianali, distillati, Olio Extravergine d’Oliva, miele, formaggi e insaccati.

Eventi in ville storiche, tra i filari di Moscato di Scanzo, su terrazze panoramiche e in suggestive cantine, pic-nic tra i vigneti, percorsi di degustazione in abbinamento a proposte gastronomiche, degustazioni con sommelier e molto altro ancora.

Ristoranti e agriturismi di Scanzorosciate proporranno menù creati ad hoc per l’occasione con il pregiato passito come protagonista. Dall’aperitivo al dolce, passando per pizze, primi e secondi, il Moscato di Scanzo sarà l’ingrediente principale di prelibate ricette.

Laboratori di pasticceria e gelaterie vi attendono per stupire i vostri palati con dolci leccornie a base di Moscato di Scanzo: biscotti, lievitati, piccola pasticceria e gelati dal sapore inconfondibile.

Il Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo organizza due serate di degustazione dedicate al pregiato passito.

Tutti i giovedì sarà possibile degustare il Moscato di Scanzo in abbinamento a salumi e formaggi della Bergamasca, grazie alla collaborazione con il gruppo Gastronomi e Salumieri ConfCommercio Bergamo.

Mentre i venerdì saranno dedicati alla degustazione, guidata da un Master Sommelier, di 3 diversi Moscato di Scanzo.

EVENTI

Così come la celebre festa dedicata all’unica DOCG della provincia di Bergamo, anche Il Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi crede nell’abbinamento con altre importanti eccellenze provenienti dal mondo della cultura.

C’è infatti in programma una piccola rassegna teatrale creata in collaborazione con Qui e Ora Residenza Teatrale. Spettacolo delle rappresentazioni saranno cantine e aziende agricole che proporranno, in abbinamento agli spettacoli, degustazioni dei loro prodotti.

Torna l’appuntamento con la Rassegna “Ad Memoriam” con il concerto “Quartetto dei Fiati di Milano”, in quest’occasione verrà anche presentato il terzo libro dell’Architetto Corrado Fumagalli, emblematico personaggio di Scanzorosciate.

Non mancheranno appuntamenti dedicati ai bambini: nel programma troviamo “Arlecchinate”, spettacolo di burattini a cura di Bambabambin e “Alberi Maestri Kids” un percorso-spettacolo emozionale che porterà i bambini alla scoperta del mondo degli alberi.

Verrà messo anche in scena, insieme ad AlbanoArte, il frutto del Progetto Saltamuretto: “Voli imprevedibili”.

ESPERIENZE

Tutte le domeniche di Settembre, il Gruppo CuStodiS ci porterà a scoprire i tesori nascosti nelle frazioni di Scanzo, Rosciate, Negrone, Tribulina e Gavarno Vescovado con sei appuntamenti che ci accompagneranno lungo sentieri collinari e tra le vie dei borghi, tra arte, cultura, paesaggi e sapori.

Le esperienze continuano, tra filari di vigneti e uliveti con le escursioni ed ebike tour organizzati in collaborazione con Terre del Vescovado.

EVENTI SPORTIVI

Non possono mancare appuntamenti dedicati allo sport.

Si parte il 5 settembre con la terza edizione de “Le Rose del Moscato”, il torneo di calcio femminile organizzato dall’ASD “Tutti in campo per tutte”.

Domenica 12 settembre, l’ormai immancabile Moscato di Scanzo Trail, la gara di corsa tra i vigneti che si sviluppa su un percorso di 20 km.

Sul sito ufficiale www.festadelmoscato.it tutte le informazioni, le modalità di prenotazione e il calendario con tutti gli eventi.

ELENCO EVENTI SETTEMBRE DEL MOSCATO DI SCANZO E DEI SAPORI SCANZESI

Venerdì 3 settembre – Ore 21:00

Spettacolo “Mariti” con degustazione presso Villa Pagnoncelli

Domenica 5 settembre – Ore 8:30

Cultura e paesaggi mozzafiato con degustazione in cantina

(itinerario Tribulina con visita azienda agricola Cascina San Giovanni e degustazione)

Venerdì 10 settembre – ore 21:00

Concerto Rassegna Ad Memoriam “Quartetto dei fiati di Milano”

Presentazione Libro arch. Corrado Fumagalli

presso Hotel San Rocco

Domenica 12 settembre – Ore 9:00

Un tuffo nel passato vestendo i panni dei pellegrini del XI secolo

(Itinerario da Negrone a Rosciate con visita e degustazione azienda agricola De Toma)

Domenica 12 settembre – Ore 9:00

Quattro Passi nella Storia: dal borgo di Scanzo a Villa di Serio con degustazione in cantina

(Itinerario da Scanzo a Villa di Serio con visita e degustazione azienda agricola Cavalli Faletti)

Domenica 12 settembre – Ore 9:30

Moscato di Scanzo Trail

Domenica 12 settembre – Ore 16:00(???)

Spettacolo di Burattini “Arlecchinate” presso cortile di via Epis, 3

Venerdì 17 settembre – Ore 21:00

Spettacolo “Eva diario di una costola” con degustazione presso Cascina San Giovanni

Domenica 19 settembre – Ore 9:00

Un salto nel passato degustando il presente

(Itinerario Rosciate con visita e degustazione azienda agricola Magri Sereno)

Sabato 18 settembre – Ore 21:00

Laboratorio Teatrale “Voli Imprevedibili” presso teatro di Rosciate

Domenica 19 settembre – Ore 16:30

Alberi Maestri Kids presso Parco Primavera – via 4 Novembre

Venerdì 24 settembre – Ore 21:00

Spettacolo “Saga Noir” con degustazione presso azienda agricola Martellini

Sabato 25 settembre

Progetto Coglia: conferenza Francesco Martinengo Colleoni, mostra e degustazione

Domenica 26 settembre – Ore 8:30

Cultura e paesaggi mozzafiato con degustazione di olio extravergine d’Oliva

(Itinerario Tribulina con visita e degustazione azienda agricola Il Castelletto)

Domenica 26 settembre – Ore 9:00

Quattro Passi nella Storia: dal borgo di Scanzo al Monte Bastia con degustazione in cantina

(Itinerario Scanzo con visita e degustazione azienda agricola Biava)

Tutti i venerdì – Ore 20:30

I 3 Moscatieri

(Degustazione di 3 diversi Moscato di Scanzo presso Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo)

Giovedì 2, 9, 16 e 23 settembre – dalle ore 18:00

Moscato Gastronomico

(Serate di degustazione organizzate dal Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo in collaborazione con gruppo Gastronomi e Salumieri ConfCommercio Bergamo)