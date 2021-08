Thiago Motta: «Pareggio giusto. Rigore? Preferisco non commentare». Le dichiarazioni del tecnico dello Spezia

Thiago Motta a DAZN dopo Cagliari-Spezia.

BASTONI – «Bastoni ha fatto molto bene, come tutta la squadra. Simone ha già fatto questo ruolo giocando a centrocampo e anche oggi l’ha fatto bene. Sono contento della sua partita e del suo gol. Ho parlato con lui e con tutta la squadra a fine partita, perché adattarsi nell’emergenza è molto importante per tutta la squadra. Ora sappiamo di avere questa scelta in più e mi fa piacere».

PARTITA – «Penso che abbiamo fatto un buon lavoro senza palla contro una squadra che ha uomini di tanta qualità davanti. Possiamo migliorare in fase di possesso, perché è un aspetto fondamentale per vincere».

COLLEY – «Penso che sia un giocatore che si è messo a disposizione alla grande, entrando bene nel gruppo. Ci dà tanta velocità in attacco e anche imprevedibilità tra le linee. Sa mettersi in condizione di puntare l’avversario e sono contento anche della sua fase difensiva».

ESORDIO – «Non posso darmi il voto. Sono contento della prestazione dei ragazzi ma un po’ meno del risultato, anche se alla fine penso sia giusto il pareggio. Rigore? Preferisco non commentare gli episodi arbitrali».

