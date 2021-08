Lazio e Roma, ma non solo. Per Torreira c’è la Fiorentina: superata la suggestione Pjanic, l’uruguaiano torna in cima ai pensieri viola

Torreira non è un nome nuovo per la Lazio. Il centrocampista gravita attorno al centro biancoceleste da più di una sessione di mercato: la sua candidatura, però, non si è mai trasfromata in vera trattativa. Il ragazzo vuole tornare a giocare in Italia e la società capitolina potrebbe approfondire la negoziazione solo nel caso in cui partisse Escalante.

Per riportare il giocatore in Serie A, si è informata la Roma – che ha visto tramontare l’ipotesi Xhaka – ma anche la Fiorentina. Come riporta La Nazione, Pjanic è stato solo un sogno di mezza estate ma quello di Torreira potrebbe essere il nome giusto per la Viola di Italiano.

L’articolo Torreira, non solo Lazio e Roma: anche la Fiorentina sul giocatore proviene da Lazio News 24.