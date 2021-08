L’iniziativa che parte dai social e in particolare da un giovane, Alfredo Moniaci promuove un gesto simbolica per ridare un po’ di colore e di vita all’area di di Catanzaro più martoriata dagli incendi. “Ciao a tutti – scrive Alfredo su Facebook affidando le sue riflessioni anche a un video amatoriale (in alto). “Questa mattina sono stato nel bosco “Li comuni” della pineta di Siano, a Catanzaro.

Il nostro bosco alcuni giorni fa è stato distrutto da un vasto incendio, ora ci vorrà molto tempo prima di vederlo risplendere come prima.

Questa mattina mi sono svegliato presto ed ho pensato di fare qualcosa di simbolico per il nostro bosco, ovvero donare un fiore ed una Frase ad un albero distrutto.

Tornerò mercoledì 25 alle ore 17.00 per donare altri 100 fiori ed altre 100 frasi ad i nostri alberi.

Vi invito a condividere questo video ed invitare quante più persone ad unirsi a me, portando ognuno di voi un fiore da casa”.