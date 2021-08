Irpiniatimes.it

Sono state programmate diverse convenzioni sulle tariffe in favore dei residenti e dei lavoratori. Per info consultare il sito della Mercogliano Servizi, scaricare il modulo, compilarlo e consegnarlo a mano in orario d’ufficio presso la sede comunale di Corso Garibaldi oppure via email agli indirizzi della Mercogliano Servizi.

CHIARIMENTO i parcheggi della Clinica Montevergine e di Torelli uscita autostradale NON sono aree servite dai parcometri appartenenti a questo nuovo piano parcheggi. Entrambi sono affidati da tempo alla Mercogliano Servizi che ne ha la gestione con tariffe diverse. In particolare, l’Amministrazione ha voluto creare per il parcheggio a Torelli una convenzione per la lunga sosta in favore dei pendolari che solitamente parcheggiano in quella zona.