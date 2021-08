Dalla mezzanotte di oggi Alitalia non venderà più biglietti aerei per i voli successivi al 15 ottobre. Sono previste la sostituzione o il rimborso per quelli già venduti. Da giovedì 26 agosto Ita, la nuova compagnia aerea che ha acquistato gli asset, avvierà le vendite per i propri voli a partire dal 15 ottobre, avendo conseguito dall’Enac le certificazioni.

Il cdA di Ita, inoltre, ha deliberato di trasformare in vincolante l’offerta inviata alla Amministrazione straordinaria di Alitalia per 52 aerei, gli slot correlati, i contratti e gli asset accessori del ramo Aviation.