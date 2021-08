Il Firenze calcio a 5 comunica il ritorno del pivot, classe 1997, Alessandro Lerario. IL COMUNICATO Dopo una lunga trattativa, il duo Alì – Cialdi è lieto di comunicare il rientro in biancorosso di Alessandro Lerario. Il talentuoso pivot classe ’97 si era già fatto notare nelle giovanili del San Giusto poi, dopo un grave infortunio, l’approdo in casa Firenze nella stagione 19/20 dove, con 31 gol in 21 presenze, ha vinto la classifica marcatori. Nell’ultima stagione il Covid e gli infortuni hanno fermato la sua crescita. Ora il rientro a casa per cercare nuovamente il rilancio in una nuova categoria. Siamo felici di riaverti con noi e di poterti intervistare nuovamente. Cosa ti ha convinto a sposare nuovamente il progetto Firenze,… Source