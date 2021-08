Per la prima serata in tv, martedì 24 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in scena il film “Campeggio a 5 stelle”.

Katie Ryan è una giovane di città che lavora per una rivista dedicata alle donne moderne. I suoi pezzi non hanno mai avuto ampio spazio ma il destino fa sì che, complice un incidente, sia lei a doversi occupare di un articolo su un lussuoso resort dedicato immerso nella natura. Qui, in incognito, proverà a vincere le sue personali paure e la sua resistenza alle attività sportive grazie all’aiuto di Will Martin, affascinante esperto di montagna famoso per i suoi viaggi all’insegna dell’avventura.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Le spie della porta accanto”; su RaiTre alle 21.20 “Ted Bundy – Fascino criminale”; su Rete4 alle 21.25 “Sfida tra i ghiacci”; su Canale5 alle 21.20 “La casa tra le montagne – Una casa per due”; su Rai4 alle 21.20 “Predators”; su Rai5 alle 21 “Mio figlio”; su La5 alle 21.05 “Tradita – Betrayed”; su Iris alle 20.55 “Kociss – L’eroe indiano”; e su Italia2 alle 21.10 “Pluto Nash”.

Italia 1 alle 21 trasmetterà la partita di calcio tra PSV Eindhoven e Benfica, valida per i preliminari di Champions League.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.