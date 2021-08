Che la bellezza la faccia da padrona nella famiglia Gregoraci è un dato di fatto e a sottolinearlo sono le foto postate sui social dalla conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci, che la immortalano sorridente insieme alla sua adorata nonna Elisabetta a Soverato, sua città d’origine. Quello che non sapevamo è che nello sguardo della dolce donna c’è racchiuso l’elisir di lunga vita, perché proprio oggi la splendida nonna Elisabetta compie ben 100 anni, portati benissimo, quasi da non crederci. E tra le stories di Instagram delle ultime ore del profilo di Elisabetta Gregoraci, che la immortalano in giro nella sua città tra locali e posti che le ricordano la sua infanzia, trapela l’emozione per i festeggiamenti in programma:”Auguri nonna, tra qualche ora ti festeggeremo ed io sono tanto felice!” – ha scritto la conduttrice.

Questa mattina la centenaria ha anche ricevuto la visita del Sindaco Alecci, a lei una targa di buon augurio per il bel traguardo raggiunto.