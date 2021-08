Se ormai è prossima la scadenza elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria – scrive Controvento Catanzaro – appare sempre più evidente la “povertà” delle proposte politiche trattate da candidati Governatori.

Solo slogan e proclami fumosi sembrano, infatti, scandire il lento avvicinarsi della conclusione della campagna elettorale. Ed allora lanciamo noi una proposta a tutti i candidati Governatori: fare della balneazione e della depurazione il punto cardine del loro programma elettorale. Prevedere una task-force che si occupi dei depuratori commissariando, di fatto, i comuni inadempienti – ed ancora – monitorare tutti i fiumi calabresi per verificare se ci siano presenze di scarichi abusivi che avvelenano il nostro mare attentando alla salute dei cittadini.

Se il turismo rappresenta per la Calabria l’unico volano economico di sviluppo capace di garantire un futuro per le nostre generazioni, una classe dirigente proba, onesta e con una chiara “visione” del futuro dovrebbe chiedere l’arresto per coloro stanno distruggendo la nostra più importante risorsa ambientale: il mare. Chiediamo, pertanto, ai candidati Governatori di firmare un patto con i calabresi e di mettere, nei primi cento giorni di Governo, al centro della loro azione politica, la tutela e valorizzazione dei fiumi con la creazione di veri e propri parchi protetti.

Solo proteggendo e allo stesso tempo potenziando le nostre principali risorse naturali la Calabria potrà ambire ad essere una delle mete più ricercate e visitate a livello internazionale dall’ecoturismo; ossia forme di turismo basate sulla natura in cui la principale motivazione dei turisti è l’osservazione e l’apprezzamento dell’ambiente e delle culture tradizionali prevalenti nelle aree naturali di cui la nostra Regione è, fortunatamente, ricchissima.