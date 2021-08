Corsi, presidente dell’Empoli, ha analizzato la gara di sabato complimentandosi con la sua squadra e recriminando sul goal di Lazzari

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha analizzato a Radio Kiss Kiss Napoli la gara di sabato sera contro la Lazio, persa dai padroni di casa per tre a uno:

«Peccato per il risultato, siamo rimasti molto delusi. Abbiamo fatto una grandissima partita contro la Lazio, ma siamo stati penalizzati da alcuni episodi. Il secondo goal di Lazzari, ad esempio, era irregolare. Ma non sono qui per fare polemica, queste cose non ci appartengono».

