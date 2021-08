SAN MARTINO IN PENSILIS – Si svolgerà il 30 e 31 agosto a San Martino in Pensilis la Fiera annuale. Attraverso l’ordinanza sindacale n. 45 del 24 agosto 2021 si informa che ci sarà il divieto di transito e di sosta sulle seguenti strade: via Marina, Piazza Umberto I° e via Puglia dalle ore 07.00 alle ore 21.00 del giorno 30 agosto 2021 e dalle ore 07.00 alle ore 14.00 del 31 agosto 2021.

Inoltre l’accesso alla fiera è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde (Green Pass) Covid-19 (articolo 9-bis del decreto legge n. 52 del 2021). I soggetti privi di certificazione saranno sanzionabili a norma di legge.

A richiesta degli interessati, l’Ufficio di Polizia Municipale potrà accordare ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Codice della Strada, per esigenze gravi e indifferibili o per accertata necessità, deroghe o permessi, subordinati a specifiche condizioni e cautele. Nelle ore e nei giorni sopra indicati le strade di via Roma e via Municipio potranno essere percorse a doppio senso di circolazione.

L’articolo Fiera annuale 2021 a San Martino in Pensilis: ecco quando, informazioni proviene da Molise News 24.