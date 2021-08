Circa 30.000 tifosi sono attesi all’Olimpico per Lazio-Spezia: questa è la capienza dell’impianto che ospiterà il pubblico biancoceleste

La Lazio torna a casa e lo fa. finalmente, davanti al suo pubblico. Non sarà l’Olimpico delle grandi occasioni, ma sentire voci e cori dagli spalti darà la giusta carica ai biancocelesti: l’ultima volta che l’impianto ha ospitato il pubblico risale al 29 febbraio 2020, nella gara contro il Bologna.

Sono circa 32.000 i tifosi attesi all’Olimpico, per l’appuntamento di sabato contro lo Spezia: da ieri è iniziata la vendita dei tagliandi per i vecchi abbonati, domani il via a quella libera. Si potrà entrare solo muniti di green pass.

